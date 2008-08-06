Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
6 авг. 2008, 17:00 МСК
6.08.2008, 17:00 МСК
среда
Составы