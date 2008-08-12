Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
12 авг. 2008, 18:30 МСК
12.08.2008, 18:30 МСК
вторник
Составы