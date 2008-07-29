Матч завершен
Салют
Белгород
3:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
29 июля 2008, 18:00 МСК
29.07.2008, 18:00 МСК
вторник
Составы