Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
26 июля 2008, 14:00 МСК
26.07.2008, 14:00 МСК
суббота
Составы