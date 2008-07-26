Матч завершен
Анжи
Махачкала
3:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
26 июля 2008, 17:30 МСК
26.07.2008, 17:30 МСК
суббота
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы