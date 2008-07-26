Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
1:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
26 июля 2008, 15:00 МСК
26.07.2008, 15:00 МСК
суббота
Составы