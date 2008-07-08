Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
8 июля 2008, 17:00 МСК
8.07.2008, 17:00 МСК
вторник
Составы