Матч завершен
Балтика
Калининград
2:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
8 июля 2008, 19:00 МСК
8.07.2008, 19:00 МСК
вторник
Составы