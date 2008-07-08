Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
8 июля 2008, 18:30 МСК
8.07.2008, 18:30 МСК
вторник
Составы