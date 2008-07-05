Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
3:2
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
5 июля 2008, 11:00 МСК
5.07.2008, 11:00 МСК
суббота
Составы