Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
3:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
5 июля 2008, 19:00 МСК
5.07.2008, 19:00 МСК
суббота
Составы