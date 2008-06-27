Матч завершен
Салют
Белгород
1:0
Матч завершен
Динамо
Барнаул
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
27 июня 2008, 18:00 МСК
27.06.2008, 18:00 МСК
пятница
Составы