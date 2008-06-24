Матч завершен
Салют
Белгород
0:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
24 июня 2008, 18:00 МСК
24.06.2008, 18:00 МСК
вторник
Составы