Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
3:1
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
24 июня 2008, 17:00 МСК
24.06.2008, 17:00 МСК
вторник
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы