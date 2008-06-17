Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
17 июня 2008, 11:00 МСК
17.06.2008, 11:00 МСК
вторник
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы