Матч завершен
Торпедо
Москва
3:0
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
17 июня 2008, 18:00 МСК
17.06.2008, 18:00 МСК
вторник
Составы