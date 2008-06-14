Матч завершен
Динамо
Брянск
1:2
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
14 июня 2008, 15:00 МСК
14.06.2008, 15:00 МСК
суббота
Составы