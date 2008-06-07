Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
1:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
7 июня 2008, 17:00 МСК
7.06.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы