Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
4 июня 2008, 18:00 МСК
4.06.2008, 18:00 МСК
среда
Сергей Мацюра
Сергей Мацюра
Главный Судья
Составы