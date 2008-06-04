Матч завершен
Салют
Белгород
4:3
Матч завершен
Носта
Новотроицк
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
4 июня 2008, 18:00 МСК
4.06.2008, 18:00 МСК
среда
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы