Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
1:1
Матч завершен
Динамо
Барнаул
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
4 июня 2008, 17:00 МСК
4.06.2008, 17:00 МСК
среда
Составы