Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
4 июня 2008, 17:00 МСК
4.06.2008, 17:00 МСК
среда
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы