Матч завершен
Балтика
Калининград
1:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
28 мая 2008, 18:30 МСК
28.05.2008, 18:30 МСК
среда
Составы