Матч завершен
Урал
Екатеринбург
2:0
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
28 мая 2008, 16:00 МСК
28.05.2008, 16:00 МСК
среда
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы