Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
1:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
28 мая 2008, 13:30 МСК
28.05.2008, 13:30 МСК
среда
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы