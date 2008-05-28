Матч завершен
Салют
Белгород
0:1
Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
28 мая 2008, 18:00 МСК
28.05.2008, 18:00 МСК
среда
Составы