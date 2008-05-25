Матч завершен
Динамо
Барнаул
2:5
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
25 мая 2008, 15:00 МСК
25.05.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Составы