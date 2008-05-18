Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
4:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
18 мая 2008, 11:00 МСК
18.05.2008, 11:00 МСК
воскресенье
Составы