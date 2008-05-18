Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
0:1
Матч завершен
Носта
Новотроицк
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
18 мая 2008, 16:30 МСК
18.05.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы