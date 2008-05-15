Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
0:1
Матч завершен
Витязь
Подольск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
15 мая 2008, 16:30 МСК
15.05.2008, 16:30 МСК
четверг
Составы