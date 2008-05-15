Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:3
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
15 мая 2008, 17:00 МСК
15.05.2008, 17:00 МСК
четверг
Алексей Резников
Алексей Резников
Главный Судья
Составы