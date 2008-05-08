Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
8 мая 2008, 15:00 МСК
8.05.2008, 15:00 МСК
четверг
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы