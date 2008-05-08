Матч завершен
Салют
Белгород
3:1
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
8 мая 2008, 18:00 МСК
8.05.2008, 18:00 МСК
четверг
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы