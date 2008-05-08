Матч завершен
Носта
Новотроицк
0:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
8 мая 2008, 16:00 МСК
8.05.2008, 16:00 МСК
четверг
Юрий Куница
Юрий Куница
Главный Судья
Составы