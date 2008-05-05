Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
1:0
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
5 мая 2008, 17:00 МСК
5.05.2008, 17:00 МСК
понедельник
Составы