Матч завершен
Витязь
Подольск
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
5 мая 2008, 15:00 МСК
5.05.2008, 15:00 МСК
понедельник
Составы