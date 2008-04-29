Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
Витязь
Подольск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
29 апр. 2008, 18:00 МСК
29.04.2008, 18:00 МСК
вторник
Составы