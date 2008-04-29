Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
1:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
29 апр. 2008, 16:30 МСК
29.04.2008, 16:30 МСК
вторник
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы