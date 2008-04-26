Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
26 апр. 2008, 17:00 МСК
26.04.2008, 17:00 МСК
суббота
Составы