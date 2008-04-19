Матч завершен
Салют
Белгород
0:2
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
19 апр. 2008, 18:00 МСК
19.04.2008, 18:00 МСК
суббота
Составы