Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
19 апр. 2008, 15:00 МСК
19.04.2008, 15:00 МСК
суббота
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы