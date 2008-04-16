Матч завершен
Салют
Белгород
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
16 апр. 2008, 18:00 МСК
16.04.2008, 18:00 МСК
среда
Составы