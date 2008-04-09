Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
9 апр. 2008, 11:00 МСК
9.04.2008, 11:00 МСК
среда
Юрий Куница
Юрий Куница
Главный Судья
Составы