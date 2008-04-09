Матч завершен
Торпедо
Москва
1:4
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
9 апр. 2008, 18:00 МСК
9.04.2008, 18:00 МСК
среда
Составы