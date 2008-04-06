Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:1
Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
6 апр. 2008, 16:00 МСК
6.04.2008, 16:00 МСК
воскресенье
Составы