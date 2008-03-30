Матч завершен
Салют
Белгород
1:2
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
30 марта 2008, 18:00 МСК
30.03.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы