Матч завершен
Носта
Новотроицк
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
27 марта 2008, 14:00 МСК
27.03.2008, 14:00 МСК
четверг
Сергей Мацюра
Сергей Мацюра
Главный Судья
Составы