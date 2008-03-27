Матч завершен
Салют
Белгород
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
27 марта 2008, 19:00 МСК
27.03.2008, 19:00 МСК
четверг
Составы