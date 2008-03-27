Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
2:0
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
27 марта 2008, 17:00 МСК
27.03.2008, 17:00 МСК
четверг
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы