Матч завершен
Ренн
Ренн
2:2
( 6 : 5)
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, Финал

Кубок Франции,

Финал

Франция
27 апр. 2019, 22:00 МСК
27.04.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы